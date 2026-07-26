Милиция попросила белорусов отказаться от фото из отпуска в соцсетях для их же блага

Советы, как оградить свою квартиру от посягательств воров, дали специалисты УВД Гомельского облисполкома. По их словам, правила просты. И первое — закрыть плотно окна и двери, не оставлять окна в режиме проветривания.
«Пластиковые окна в режиме проветривания — легкая лазейка для злоумышленников», — отметили правоохранители.
Еще один совет — настроить свет по таймеру или через умную розетку, чтобы вечером в доме включались лампы и выглядело, как будто кто-то дома есть. Будет разумно попросить соседей или родственников регулярно забирать почту и рекламные проспекты из почтового ящика.
Еще лучше отказаться от фото из отпуска в соцсетях, чтобы не посылать сигнал ворам, что квартира или дом остались без хозяев.
Но самый надежный способ — это установка охранной сигнализации и видеонаблюдения.
«Если вор видит камеры или датчики, он даже не подойдет. А если рискнет, группа задержания будет на месте через несколько минут», — отметили правоохранители.
Также белорусский психолог сказала, как с помощью одной отпускной привычки переключиться на работу, но не стать «белкой в колесе». И предупредила про «дофаминовую яму» разочарования после отпуска.
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