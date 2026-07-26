Милиция попросила белорусов отказаться от фото из отпуска в соцсетях для их же блага

Еще один совет — настроить свет по таймеру или через умную розетку, чтобы вечером в доме включались лампы и выглядело, как будто кто-то дома есть. Будет разумно попросить соседей или родственников регулярно забирать почту и рекламные проспекты из почтового ящика.