В Волгоградской области раньше времени зацвела вода

— Существует метод альголизации водоемов, когда в них добавляют планктонную формы зеленой водоросли — хлореллы, которая сокращает содержание питательных веществ, а также оказывает негативное воздействие на сами сине-зеленые водоросли, — отмечает Сергей Яковлев. — Двадцать лет проводили эксперименты и в Цимлянском водохранилище, и в других водоемах, которые доказали свою эффективность. А вот других надежных и проверенных методов за это время, увы, так и не появилось.