330 лет славы флота: в Казани отметили День ВМФ

«Доблесть и отвага Российского флота не раз проверены в сражениях и военных подвигах. Ветеранам ВМФ — безграничная благодарность за защиту нашей Родины! Отдельное спасибо за уроки мужества в образовательных и спортивных учреждениях, за организацию патриотических мероприятий и соревнований, за помощь педагогам и тренерам в воспитании детей и молодежи. Организации “Морское собрание” Республики Татарстан и “Морпехи Татарстан” вносят большой вклад в допризывную и спортивную подготовку молодежи, а также в организацию гуманитарных миссий на фронт», — подчеркнул Даренков.