В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц

«Уважаемые участники дорожного движения! Информируем вас о временном ограничении движения транспорта в связи с проведением плановых ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Движение будет ограничено в период с 08:00 до 14:00 на пересечении улицы 8-го Марта и улицы Крылова, а также на улице 8-го Марта на участке от улицы Артиллерийской до улицы Красноармейской.
Работы будет проводить компания «ВАД». Разработана схема объезда перекрытого участка.
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