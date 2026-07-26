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В понедельник в центре Симферополя перекроют одну из центральных улиц

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. В понедельник, 27 июля, в центре Симферополя на шесть часов перекроют участок улицы 8-го Марта. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые участники дорожного движения! Информируем вас о временном ограничении движения транспорта в связи с проведением плановых ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Движение будет ограничено в период с 08:00 до 14:00 на пересечении улицы 8-го Марта и улицы Крылова, а также на улице 8-го Марта на участке от улицы Артиллерийской до улицы Красноармейской.

Работы будет проводить компания «ВАД». Разработана схема объезда перекрытого участка.

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