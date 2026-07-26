Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России крупные интернет-площадки обяжут добавить маркировку ИИ-контента

Новое требование затронет сервисы с аудиторией свыше 500 тысяч человек в сутки.

Источник: Клопс.ru

Пользователям в России дадут возможность ставить предупреждение на аудио- и видеоматериалы, созданные с помощью больших ИИ-моделей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовой информации в воскресенье, 26 июля.

Как будет выглядеть предупреждение и где оно появится, пропишут в соглашении между пользователем и сервисом, который предоставляет доступ к ИИ-модели. Обязательной такая маркировка не становится: автор может указать, что использовал нейросеть, или не делать этого.

Крупные сайты, приложения и информационные системы должны будут добавить инструмент для размещения таких предупреждений на персональных страницах. Требование коснётся площадок, которыми в России ежедневно пользуются более 500 тысяч человек.

В России определили порядок создания и применения крупных систем искусственного интеллекта, в том числе суверенных и национальных. Их разработчикам предоставят сведения из федеральных и региональных баз для обучения нейросетей, а также финансовую, имущественную, гарантийную и информационную поддержку.