В России крупные интернет-площадки обяжут добавить маркировку ИИ-контента

Пользователям в России дадут возможность ставить предупреждение на аудио- и видеоматериалы, созданные с помощью больших ИИ-моделей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале правовой информации в воскресенье, 26 июля.
Как будет выглядеть предупреждение и где оно появится, пропишут в соглашении между пользователем и сервисом, который предоставляет доступ к ИИ-модели. Обязательной такая маркировка не становится: автор может указать, что использовал нейросеть, или не делать этого.
Крупные сайты, приложения и информационные системы должны будут добавить инструмент для размещения таких предупреждений на персональных страницах. Требование коснётся площадок, которыми в России ежедневно пользуются более 500 тысяч человек.
В России определили порядок создания и применения крупных систем искусственного интеллекта, в том числе суверенных и национальных. Их разработчикам предоставят сведения из федеральных и региональных баз для обучения нейросетей, а также финансовую, имущественную, гарантийную и информационную поддержку.