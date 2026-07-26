Волгоградцы оценили новый парк «Южный» с 50-метровым колесом обозрения

Тысячи жителей пришли на открытие, несмотря на жару. Проект стал частью масштабной программы развития города.
В Красноармейском районе Волгограда в конце бульвара Энгельса открылся парк «Южный» с аттракционами и 50-метровым колесом обозрения. На праздник собрались жители всех возрастов — гостей встречали аниматоры, музыка, киоски с мороженым и напитками.
Среди аттракционов — «Диско», «Пиратский корабль», башня «Прыжок в небо», качели «Вращающаяся вышка», горка «Циклон» и цепочная карусель. Главный объект — 50-метровое красное колесо обозрения, с высоты которого открывается вид на район. Вечером включается подсветка.
Проект реализован при поддержке губернатора Андрея Бочарова в рамках 10-летней программы развития Волгограда. На месте пустыря появилась современная зона отдыха, которая станет южным филиалом ЦПКиО.
В следующем году здесь обещают ледовый каток с искусственной заморозкой, сцену на 7 тыс. зрителей и новые аттракционы для детей. Параллельно благоустраивают дороги, модернизируют транспорт и восстанавливают бывший кинотеатр «Юбилейный».