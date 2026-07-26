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Путин заявил об опасности информационного мусора в интернет-пабликах

Путин предупредил об опасности информационного мусора в интернет-пабликах.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об опасности информационного мусора в интернет-пабликах, которые могут вводить аудиторию в заблуждение.

Путин в День ВМФ пообщался с российскими военными моряками в Санкт-Петербурге.

«Вот что касается пабликов и так далее — небесполезные вещи, но опасные, потому что очень много мусора информационного. И если человек не подготовлен, у него нет базовых представлений о сути происходящих событий, то они, эти паблики, могут ввести в заблуждение кого хочешь», — сказал глава государства.