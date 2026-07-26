Под Калининградом в День ВМФ открыли памятник и переименовали военный катер

Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин добавил, что современное поколение военных моряков с достоинством и честью выполняет воинский долг. Сегодня балтийцы решают поставленные перед ними задачи не только в акватории родного Балтийского моря, но и в отдаленных районах Мирового океана.