Под Калининградом в День ВМФ открыли памятник и переименовали военный катер

В городе Балтийске увековечили имена сразу двух офицеров, погибших во время специальной военной операции. Мероприятия прошли в рамках празднования Дня Военно-морского флота России в регионе.
В честь гвардии капитана Владислава Бочарова, который был командиром разведроты соединения морской пехоты Балтийского флота, переименовали противодиверсионный катер «П-389».
Подвиг командира десантно-штурмовой роты соединения морской пехоты Балтфлота капитана Владимира Носова увековечили в бюсте, который установили в Балтийске.
К сожалению, оба командира погибли в зоне проведения специальной военной операции во время выполнения служебного долга. Память о них будет вечно жить в сердцах калининградцев.
Глава региона Алексей Беспрозванных, присутствовавший на мероприятиях, отметил, что День ВМФ имеет особое значение для жителей Янтарного края. Ведь именно в западном форпосте России базируется легендарный Балтийский флот, который доблестно защищает морские рубежи нашей страны. История региона неразрывно с ним связана.
Командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин добавил, что современное поколение военных моряков с достоинством и честью выполняет воинский долг. Сегодня балтийцы решают поставленные перед ними задачи не только в акватории родного Балтийского моря, но и в отдаленных районах Мирового океана.