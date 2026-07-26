Россия готова обеспечивать безопасность Калининградской области всеми возможными средствами. Участие ВМФ в международных учениях показывает, что попытки изолировать Москву в сфере обороны терпят фиаско. Богатства страны будут прирастать Арктикой, власти сделают акцент на освоении этого региона. Такого ледокольного флота, как у России, нет ни у одного государства в мире. Атомный ледокол проекта «Лидер» будет колоть беспрецедентно толстый лед, до трех метров. Работа над ядерным подводным комплексом «Посейдон» близка к завершению, скоро его поставят на боевое дежурство. Модернизация гиперзвуковой ракеты «Циркон» продолжится.