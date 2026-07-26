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Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством

Путин: нужно бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Владимир Путин призвал бороться с посягательством на торговый флот как с пиратством.

Президент в День ВМФ работает в Петербурге. По видеосвязи он заслушал доклады командующих флотами. Путин упомянул о попытках воздействовать на российские суда, включая коммерческие.

«Я хочу обратить ваше внимание на то, что в таких случаях нужно действовать аккуратно, в рамках международного права морского, но решительно — так, как и нужно бороться с пиратством и с пиратами», — подчеркнул он.

Путин выразил надежду, что Военно-морской флот будет эффективно прикрывать отечественные суда.

Президент также рассказал о попытках иностранных подлодок заходить на Северный морской путь. Военные будут защищать этот маршрут, добавил он.

Другие заявления.

Россия готова обеспечивать безопасность Калининградской области всеми возможными средствами. Участие ВМФ в международных учениях показывает, что попытки изолировать Москву в сфере обороны терпят фиаско. Богатства страны будут прирастать Арктикой, власти сделают акцент на освоении этого региона. Такого ледокольного флота, как у России, нет ни у одного государства в мире. Атомный ледокол проекта «Лидер» будет колоть беспрецедентно толстый лед, до трех метров. Работа над ядерным подводным комплексом «Посейдон» близка к завершению, скоро его поставят на боевое дежурство. Модернизация гиперзвуковой ракеты «Циркон» продолжится.

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