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В селе Елатомка в Оренбургской области открыли детскую площадку

За ее благоустройство жители проголосовали почти единогласно.

Источник: Национальные проекты России

Новую детскую спортивно-игровую площадку открыли в селе Елатомка Бугурусланского района Оренбургской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в районной администрации.

В прошлом году на собрании граждан была выдвинута идея о благоустройстве детской площадки, за которую жители проголосовали почти единогласно. Специалисты выполнили планировку территории, завезли гравий и песок, уложили противоударное покрытие. Также на площадке установили качели, горки, песочницу и спортивные снаряды.

Новая площадка станет местом для игр, занятий спортом и активного отдыха детей. Кроме того, пространство создаст условия для общения подрастающего поколения и их родителей.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.