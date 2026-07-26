В селе Елатомка в Оренбургской области открыли детскую площадку

Новую детскую спортивно-игровую площадку открыли в селе Елатомка Бугурусланского района Оренбургской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в районной администрации.
В прошлом году на собрании граждан была выдвинута идея о благоустройстве детской площадки, за которую жители проголосовали почти единогласно. Специалисты выполнили планировку территории, завезли гравий и песок, уложили противоударное покрытие. Также на площадке установили качели, горки, песочницу и спортивные снаряды.
Новая площадка станет местом для игр, занятий спортом и активного отдыха детей. Кроме того, пространство создаст условия для общения подрастающего поколения и их родителей.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.