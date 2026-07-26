Волгоградский фотограф показал поля, утонувшие в подсолнухах

За подобным пейзажем не жаль проехать хоть несколько десятков, хоть несколько сотен километров. Ведь здесь, в этих полях, рождается ощущение тихого счастья. Ему абсолютно не важен наш социальный статус и прочие «взрослые» регалии. Ведь оно — родом из детства. Внезапно охватывающее все тело и разливающееся по нему теплом.