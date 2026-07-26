В двух поселках Упоровского округа Тюменской области благоустроят дворы

Дворовые территории благоустроят в поселках Емуртлинском и Механизаторов в Упоровском округе Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации округа.
В этом году работы пройдут в двух дворах многоквартирных домов. В рамках благоустройства обустроят заезды во дворы и выполнят асфальтирование придомовых территорий. Главная цель — создать комфортные и безопасные условия для жителей, обеспечить удобный подъезд к домам и улучшить состояние придомовой инфраструктуры. Все работы планируют завершить до 1 сентября.
Отметим, что для Упоровского округа благоустройство имеет особое значение. Большая часть жилых домов расположена в небольших поселках, где состояние улиц, дворов, тротуаров и общественных пространств напрямую влияет на повседневную жизнь и комфорт жителей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.