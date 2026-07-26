В двух поселках Упоровского округа Тюменской области благоустроят дворы

В этом году работы пройдут в двух дворах многоквартирных домов. В рамках благоустройства обустроят заезды во дворы и выполнят асфальтирование придомовых территорий. Главная цель — создать комфортные и безопасные условия для жителей, обеспечить удобный подъезд к домам и улучшить состояние придомовой инфраструктуры. Все работы планируют завершить до 1 сентября.