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В двух поселках Упоровского округа Тюменской области благоустроят дворы

Все работы планируют завершить до 1 сентября.

Дворовые территории благоустроят в поселках Емуртлинском и Механизаторов в Упоровском округе Тюменской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации округа.

В этом году работы пройдут в двух дворах многоквартирных домов. В рамках благоустройства обустроят заезды во дворы и выполнят асфальтирование придомовых территорий. Главная цель — создать комфортные и безопасные условия для жителей, обеспечить удобный подъезд к домам и улучшить состояние придомовой инфраструктуры. Все работы планируют завершить до 1 сентября.

Отметим, что для Упоровского округа благоустройство имеет особое значение. Большая часть жилых домов расположена в небольших поселках, где состояние улиц, дворов, тротуаров и общественных пространств напрямую влияет на повседневную жизнь и комфорт жителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.