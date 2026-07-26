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Во Владимире состоится бизнес-игра для предпринимателей

Ее участники найдут точки роста и соберут план действий на месяц вперед.

Источник: Национальные проекты России

Трансформационная бизнес-игра «Личный бренд. Активация» состоится 29 июля во Владимире в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.

Стратегическая сессия в игровом формате позволит предпринимателям, руководителям и основателям компаний за один день собрать дорожную карту из своих ценностей, смыслов и реальных возможностей. Кроме того, в ходе игры участники найдут точки роста и соберут план действий на месяц вперед.

Мероприятие состоится 29 июля с 11:00 до 14:00 по адресу: Октябрьский проспект, 21. Регистрация участников доступна по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.