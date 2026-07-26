Во Владимире состоится бизнес-игра для предпринимателей

Стратегическая сессия в игровом формате позволит предпринимателям, руководителям и основателям компаний за один день собрать дорожную карту из своих ценностей, смыслов и реальных возможностей. Кроме того, в ходе игры участники найдут точки роста и соберут план действий на месяц вперед.