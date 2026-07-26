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Путин подписал закон о доставке платежек за ЖКУ через «Госуслуги»

Путин подписал закон о доставке платежных документов за ЖКУ через «Госуслуги».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуг, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Норма входит в закон о поддержке «Почты России».

Согласно закону, платежный документ будет доставляться в личный кабинет лица, обязанного вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, при соблюдении нескольких условий. Гражданин должен выразить согласие на получение электронной квитанции на портале «Госуслуги» и не относиться к категориям, которым правительство сохранит бумажную доставку. Электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при подтверждении доставки в автоматическом режиме.

Размещать платежные документы в системе для доставки будут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие лица, которым вносится плата. Для этого им нужно будет заключить возмездный договор с оператором системы. Размер платы утвердит кабмин.

Если условия для электронной доставки не соблюдены, платежный документ будет направляться на бумаге, и его доставят с привлечением операторов почтовой связи. Порядок и стоимость такой доставки также установит кабмин.