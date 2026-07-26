В Саратовской области открыли первое отделение «Волонтеров культуры»

Первое в Саратовской области местное отделение движения «Волонтеры культуры» открыли в Энгельсском районе в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
«Открытие местного отделения стало важным этапом системного развития культурного добровольчества в регионе. Волонтерские объединения действуют в 109 учреждениях культуры региона, 11 из которых находятся в Энгельсском районе», — отметила министр культуры региона Наталия Щелканова.
Энгельсский район обладает богатым историческим и культурным наследием, связанным с историей народов Поволжья, именами Льва Кассиля, Альфреда Шнитке, Юрия Гагарина и других выдающихся деятелей. Создание местного отделения позволит объединить жителей, заинтересованных в сохранении культурного наследия, поддержке учреждений культуры и реализации новых общественно значимых инициатив.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.