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В Прикамье реконструкция трассы Кунгур — Соликамск готова более чем на 80%

На объекте уже построили четырехпролетный путепровод.

Готовность реконструкции трассы Кунгур — Соликамск в Пермском крае достигла 84%, сообщили в региональном министерстве транспорта. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На объекте уже построили четырехпролетный путепровод и открыли движение по нему. Вдоль основного хода дороги практически завершено обустройство земляного полотна, устроена дорожная одежда и обустроены новые водопропускные трубы. Верхний слой асфальта уложен на 70% всего участка реконструкции.

«Проведенная реконструкция трассы улучшит транспортное сообщение между крупнейшими промышленными центрами Прикамья, а также населенными пунктами, расположенными по пути следования трассы. Этот этап завершит 14-летнюю реконструкцию автодороги, которая состояла из восьми этапов и стартовала в 2012 году. За это время на трассе построено три двухуровневые развязки, включая текущий этап, две кольцевые развязки и один путепровод над железной дорогой», — отметили в региональном минтрансе.

Кроме того, на магистрали сделали новое освещение, установили комплексы фотовидеофиксации, светофоры и элементы транспортной безопасности. В районе будущей остановки обустроены посадочные площадки, заездные карманы и тротуары на подходах, осталось установить новые павильоны. Также частично вдоль трассы обустроено барьерное ограждение.

Напомним, проект реконструкции автодороги Кунгур — Соликамск вблизи Березников включает расширение дороги с двух до четырех полос движения с разделительными блоками «Нью Джерси», исключающим лобовые столкновения транспорта.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.