В Прикамье реконструкция трассы Кунгур — Соликамск готова более чем на 80%

«Проведенная реконструкция трассы улучшит транспортное сообщение между крупнейшими промышленными центрами Прикамья, а также населенными пунктами, расположенными по пути следования трассы. Этот этап завершит 14-летнюю реконструкцию автодороги, которая состояла из восьми этапов и стартовала в 2012 году. За это время на трассе построено три двухуровневые развязки, включая текущий этап, две кольцевые развязки и один путепровод над железной дорогой», — отметили в региональном минтрансе.