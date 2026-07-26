В Прикамье реконструкция трассы Кунгур — Соликамск готова более чем на 80%

Готовность реконструкции трассы Кунгур — Соликамск в Пермском крае достигла 84%, сообщили в региональном министерстве транспорта. Работы ведутся в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На объекте уже построили четырехпролетный путепровод и открыли движение по нему. Вдоль основного хода дороги практически завершено обустройство земляного полотна, устроена дорожная одежда и обустроены новые водопропускные трубы. Верхний слой асфальта уложен на 70% всего участка реконструкции.
«Проведенная реконструкция трассы улучшит транспортное сообщение между крупнейшими промышленными центрами Прикамья, а также населенными пунктами, расположенными по пути следования трассы. Этот этап завершит 14-летнюю реконструкцию автодороги, которая состояла из восьми этапов и стартовала в 2012 году. За это время на трассе построено три двухуровневые развязки, включая текущий этап, две кольцевые развязки и один путепровод над железной дорогой», — отметили в региональном минтрансе.
Кроме того, на магистрали сделали новое освещение, установили комплексы фотовидеофиксации, светофоры и элементы транспортной безопасности. В районе будущей остановки обустроены посадочные площадки, заездные карманы и тротуары на подходах, осталось установить новые павильоны. Также частично вдоль трассы обустроено барьерное ограждение.
Напомним, проект реконструкции автодороги Кунгур — Соликамск вблизи Березников включает расширение дороги с двух до четырех полос движения с разделительными блоками «Нью Джерси», исключающим лобовые столкновения транспорта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.