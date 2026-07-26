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На Дону после урагана без воды остались 42 тысячи жителей

Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

На Дону после урагана без воды остались 42 тысячи жителей. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Накануне в службу 112 поступило более 8000 обращений. Из-за колоссальной нагрузки дозвониться операторам было крайне сложно, однако сейчас линия уже работает в штатном режиме. Разгул стихии оставил без водоснабжения около 42 тысяч человек. К сожалению, стихийное бедствие унесло жизнь одного человека. Еще 51 житель получил различные травмы. 11 пострадавших, в том числе один ребенок, потребовали срочной госпитализации. В самом Ростове-на-Дону шквальный ветер повалил более 1000 деревьев, и коммунальщики продолжают фиксировать новые случаи разрушений.

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