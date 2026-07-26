«Оно провалилось»: общественник показал дыру на отремонтированной ул. Галицкого

После июльского шторма «Бернадетт» на улице Диккенса, благоустроенной в рамках ремонта Галицкого, образовалась глубокая лужа, в которой, по словам местных жителей, глохли автомобили. Альберт Адылов тогда заявил, что проблема существовала десятилетиями, однако благоустройство ее не решило.