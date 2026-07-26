В поселке Первомайском в Челябинской области отремонтируют мемориал

Мемориал «Никто не забыт, ничто не забыто» капитально отремонтируют в поселке Первомайском в Коркинском округе Челябинской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации округа.
По дизайн-проекту фасадные стороны большой стены за фигурой солдата и обелиск, посвященный воинам-интернационалистам, будут облицованы плитами из гранита. Там также заменят покрытие, а у монумента появятся флагштоки, урны и скамейки. Кроме того, на территории сделают освещение и подсветку элементов. Еще одно важное изменение после реконструкции — на монументе будут высечены фамилии всех жителей деревни Шеино, погибших в годы Великой Отечественной войны.
На паспорте объекта благоустройства размещен специальный QR-код. С его помощью жители могут оставить отзывы об обновленном пространстве, что помогает органам власти оперативно реагировать на поступающие запросы граждан.
Ранее в Коркинском округе обновили Аллею памяти с Вечным огнем, стелы в честь основания города Коркино и 50-летия ВЛКСМ, памятник «Павшим воинам» на улице Ленина и другие объекты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.