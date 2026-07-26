В поселке Первомайском в Челябинской области отремонтируют мемориал

По дизайн-проекту фасадные стороны большой стены за фигурой солдата и обелиск, посвященный воинам-интернационалистам, будут облицованы плитами из гранита. Там также заменят покрытие, а у монумента появятся флагштоки, урны и скамейки. Кроме того, на территории сделают освещение и подсветку элементов. Еще одно важное изменение после реконструкции — на монументе будут высечены фамилии всех жителей деревни Шеино, погибших в годы Великой Отечественной войны.