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На мониторинг состояния эстакадного моста в Калининграде выделили 1,4 млн рублей

Власти ищут подрядчика для проведения работ.

В Калининграде ищут подрядчика для мониторинга состояния эстакадного моста. На эти цели выделили 1,4 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит проводить регулярный визуальный и инструментальный мониторинг состояния эстакадного моста на Ленинском проспекте. Эксперты должны установить маяки для контроля раскрытия трещин на сооружении. Отчёты и рекомендации по содержанию моста нужно сдавать один раз в квартал.

Работы будут проводить в течение 360 дней с даты заключения контракта. Подрядчика определят 5 августа.

Ранее специалисты ООО «Инженерное бюро искусственных сооружений» обследовали эстакадный мост на Ленинском проспекте. Эксперты пришли к выводу, что объекту требуется капитальный ремонт.

Реконструкцию эстакады оценивали в 9,1 миллиарда рублей. Начать работы хотят после окончания строительства дублёра двухъярусного моста.

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