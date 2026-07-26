На мониторинг состояния эстакадного моста в Калининграде выделили 1,4 млн рублей

Победителю торгов предстоит проводить регулярный визуальный и инструментальный мониторинг состояния эстакадного моста на Ленинском проспекте. Эксперты должны установить маяки для контроля раскрытия трещин на сооружении. Отчёты и рекомендации по содержанию моста нужно сдавать один раз в квартал.