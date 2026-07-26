В Перми появится новое пассажирское судно

Как следует из опубликованной документации, право временного владения и пользования судном перейдет к лизингополучателю с 1 июля 2028 года. Услуга должна оказываться в промежутке с момента подписания контракта по 30 июня 2053 года. В техзадании прописаны требуемые параметры судна: протяженность корпуса — от 30 до 40 метров, показатель ширины — от 4 до 12 метров, высота борта — не более 3 метров, максимальная осадка в грузу — до 3 метров. Скорость на спокойной воде в эксплуатационном режиме должна составлять не менее 10 км/ч, чтобы укладываться в расчетное время рейса в 6,5 часа. Помимо этого, автономность плавания определена в промежутке от 8 часов, дедвейт — от 10 тонн, а пассажировместимость — от 120 до 200 человек.