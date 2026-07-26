Свердловская область стала лидером проекта по реабилитации детей-инвалидов

Пилотный проект в регионе реализуется с июня 2022 года. Услуги могут получить дети от 4 до 17 лет, которым инвалидность установлена впервые и определена необходимость в комплексной реабилитации и абилитации. Программа включает в себя социальную, педагогическую и психологическую помощь, профориентацию, занятия адаптивной физической культурой и другие направления. С детьми работают междисциплинарные команды, в которые входят логопеды, психологи, социальные педагоги и специалисты по комплексной реабилитации.