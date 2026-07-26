Свердловская область стала лидером проекта по реабилитации детей-инвалидов

Свердловская область показала лучший результат среди 22 регионов — участников пилотного проекта Минтруда РФ по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, отвечающего задачам нацпроекта «Семья». По итогам первого полугодия 2026-го более 77% детей, которым впервые установили категорию «ребенок-инвалид», успешно завершили курс реабилитации, сообщили в региональном департаменте информационной политики.
«Свердловская область прошла большой путь от отработки отдельных подходов до создания целостной системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Сегодня услуги предоставляются с использованием электронного сертификата, выстроено эффективное взаимодействие специалистов разных ведомств, развивается система ранней помощи детям с самого рождения. Такая последовательная работа при поддержке главы региона Дениса Паслера позволяет нам показывать высокие результаты среди регионов — участников проекта», — отметил министр социальной политики области Андрей Злоказов.
Пилотный проект в регионе реализуется с июня 2022 года. Услуги могут получить дети от 4 до 17 лет, которым инвалидность установлена впервые и определена необходимость в комплексной реабилитации и абилитации. Программа включает в себя социальную, педагогическую и психологическую помощь, профориентацию, занятия адаптивной физической культурой и другие направления. С детьми работают междисциплинарные команды, в которые входят логопеды, психологи, социальные педагоги и специалисты по комплексной реабилитации.
С начала реализации проекта в области помощь получили уже около 4 тыс. детей. В нем задействованы 12 площадок. Дополнительная информация размещена на сайте Главного бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.