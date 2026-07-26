Калининградская область отпраздновала День ВМФ

«Наш регион — западный форпост России, и охрана его морских рубежей всегда была делом особой государственной важности. Балтийский флот на протяжении десятилетий остаётся надёжной опорой безопасности страны, символом силы, дисциплины и верности воинскому долгу. Именно военно‑морской флот стоит на страже наших границ, оберегая спокойствие прибрежных городов и уверенность жителей в завтрашнем дне», — отметил глава региона.