Калининградская область отпраздновала День ВМФ

Калининградская область масштабно отпраздновала День Военно‑Морского Флота.
Губернатор Алексей Беспрозваных поздравил с праздником военных моряков, ветеранов флота и жителей Калининградской области.
«Наш регион — западный форпост России, и охрана его морских рубежей всегда была делом особой государственной важности. Балтийский флот на протяжении десятилетий остаётся надёжной опорой безопасности страны, символом силы, дисциплины и верности воинскому долгу. Именно военно‑морской флот стоит на страже наших границ, оберегая спокойствие прибрежных городов и уверенность жителей в завтрашнем дне», — отметил глава региона.
В Балтийске, который 26 июля отмечает отмечает День города, прошла особо торжественная церемония. В городе, являющемся главной базой Балтийского флота, открыли бюст Героя России капитана Владимира Носова, погибшего при исполнении воинского долга.
В праздничных мероприятиях приняли участие губернатор Алексей Беспрозванных, командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, Герой России Андрей Козлов, а также военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.