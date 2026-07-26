Москвичи подали более 17,5 тысячи онлайн-заявок на перепланировку квартир

«В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде. Подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность: за январь — июнь этого года уже поступило почти 17,5 тысячи заявок», — отметил Бирюков.