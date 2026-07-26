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Москвичи подали более 17,5 тысячи онлайн-заявок на перепланировку квартир

Процесс предоставления услуги постоянно совершенствуется.

Около 17,5 тыс. онлайн-заявок на согласование перепланировки квартир поступило от жителей Москвы за первое полугодие, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Развитие электронных сервисов социально значимых услуг отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде. Подать заявление и направить документы необходимо на портале mos.ru, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность: за январь — июнь этого года уже поступило почти 17,5 тысячи заявок», — отметил Бирюков.

Москвичи стали чаще обращаться за согласованием планируемых работ — таких заявлений поступило почти 7,6 тыс., также более 5,5 тыс. обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, около 4,2 тыс. — устранения допущенных нарушений и узаконивания ранее сделанной перепланировки.

Для удобства москвичей процесс предоставления услуги постоянно совершенствуется. Так, в апреле прошлого года сократились сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ с 30 до 20 рабочих дней. Организовано взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром, согласно которому все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.