Почти 25 тыс. московских школьников попробовали себя в разных профессиях

Около 25 тысяч учеников из предпрофессиональных классов Москвы побывали на каникулах в ведущих вузах и попробовали себя в различных профессиях, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ранняя профориентация школьников — одно из направлений нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Предпрофессиональные классы — это не просто углубленное изучение предметов, но и возможность попробовать себя в реальном деле. Мы объединяем ресурсы школ, колледжей, работодателей и ведущих столичных университетов. Ребята занимаются с опытными преподавателями, осваивают передовое научное оборудование и перенимают опыт действующих экспертов из разных сфер. Уже несколько лет для старшеклассников проводятся предпрофессиональные каникулы. За четыре дня в условиях, приближенных к студенческим, ребята могли познакомиться с интересной им сферой — от судебной медицины и веб-разработки до предпринимательства и медиапроизводства. В этом учебном году мы организовали 370 таких смен, в которых приняли участие почти 25 тысяч школьников, что на тысячу больше, чем в прошлом», — добавила Анастасия Ракова.
В Московском государственном техническом университете имени Баумана, МИРЭА — Российском технологическом университете, Московском политехе и других технических университетах почти 7 тыс. учащихся инженерных классов знакомились с технологиями геологоразведки, основами космического полета, медицинского приборостроения, а также с современными методами научной работы и производственными технологиями. Всего каникулы для будущих инженеров прошли в 18 вузах.
Более 6 тыс. школьников занимались по предпринимательскому направлению на площадках 11 вузов, а навыки в информационных технологиях осваивали свыше 5 тыс. учеников ИТ-классов. Будущие медики посещали занятия в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова, Российском университете медицины, Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы и других. Около 3 тыс. учащихся медиаклассов проходили практику в 10 вузах: школьники искали информационные поводы, снимали и монтировали видео, создавали короткие фильмы и лендинги, писали посты для социальных сетей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.