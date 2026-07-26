Почти 25 тыс. московских школьников попробовали себя в разных профессиях

«Предпрофессиональные классы — это не просто углубленное изучение предметов, но и возможность попробовать себя в реальном деле. Мы объединяем ресурсы школ, колледжей, работодателей и ведущих столичных университетов. Ребята занимаются с опытными преподавателями, осваивают передовое научное оборудование и перенимают опыт действующих экспертов из разных сфер. Уже несколько лет для старшеклассников проводятся предпрофессиональные каникулы. За четыре дня в условиях, приближенных к студенческим, ребята могли познакомиться с интересной им сферой — от судебной медицины и веб-разработки до предпринимательства и медиапроизводства. В этом учебном году мы организовали 370 таких смен, в которых приняли участие почти 25 тысяч школьников, что на тысячу больше, чем в прошлом», — добавила Анастасия Ракова.