В Челябинске водитель маршрутки № 92 попался с поддельными правами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло утром 26 июля по улице Чайковского, вблизи дома 20/3.
Там инспекторы ДПС остановили маршрутное такси для проверки документов.
Выяснилось, что у водителя этого транспорта, мужчины 1996 года рождения, было подделано водительское удостоверение.
Нарушителя немедленно отстранили от управления, а само маршрутное такси поместили на спецстоянку.
«На водителя составили административный материал за управление без прав, а также ряд нарушений ПДД: движение с выключенным ближним светом фар, непристегнутый ремень безопасности, невключение указателя поворота», — сообщили в ГАИ.
Госавтоинспекция Челябинска устанавливает все обстоятельства изготовления и использования подложного документа.