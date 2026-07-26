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В Челябинске водитель маршрутки № 92 попался с поддельными правами

Водителя немедленно отстранили от управления, а само маршрутное такси поместили на спецстоянку.

В Челябинске водитель маршрутки № 92 попался с поддельными правами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло утром 26 июля по улице Чайковского, вблизи дома 20/3.

Там инспекторы ДПС остановили маршрутное такси для проверки документов.

Выяснилось, что у водителя этого транспорта, мужчины 1996 года рождения, было подделано водительское удостоверение.

Нарушителя немедленно отстранили от управления, а само маршрутное такси поместили на спецстоянку.

«На водителя составили административный материал за управление без прав, а также ряд нарушений ПДД: движение с выключенным ближним светом фар, непристегнутый ремень безопасности, невключение указателя поворота», — сообщили в ГАИ.

Госавтоинспекция Челябинска устанавливает все обстоятельства изготовления и использования подложного документа.