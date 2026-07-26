Во Владимире началась установка новых ярмарочных домиков

Шесть новых ярмарочных домиков заработают у Золотых ворот во Владимире, сообщили в туристском информационном центре Владимирской области. Модернизация ярмарочного пространства ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Обновление ярмарочных рядов направлено на создание комфортной среды для путешественников и развитие туристических локаций. Проекты создавались при непосредственном участии местных предпринимателей для максимального удобства как самих продавцов, так и гостей города.
Отметим, во Владимире, помимо классических сувениров, можно приобрести уникальные изделия, отражающие историю региона. В их числе мстерские лаковые шкатулки, ковровская глиняная игрушка, гусевской хрусталь и сунгирская лошадка.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.