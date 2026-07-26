В Перми пройдет конкурс профмастерства среди водителей автобусов

«Проведение конкурсов профессионального мастерства — это важный инструмент повышения престижа профессии водителя, выявления и поддержки лучших, а главное — повышение качества и безопасности перевозок для наших пассажиров. Мы рады, что удается сделать конкурс ежегодным. Водитель — одна из ключевых профессий в отрасли. И в год 100-летия автобусного движения в Перми особенно важно организовать этот праздник как для самих работников, так и для жителей города», — комментирует начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.