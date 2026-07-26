В Перми пройдет конкурс профмастерства среди водителей автобусов

Департамент транспорта администрации Перми объявил о проведении конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов. Состязание пройдет 15 августа в поддержку нацпроекта «Кадры», сообщили в городской администрации.
В этом году список участников будет расширен. К соревнованиям допустят водителей автобусов всех классов: малого, среднего, большого и особо большого. Конкурсантам предстоит продемонстрировать как теоретические, так и практические знания — им необходимо будет сдать экзамен на знание ПДД, а затем на скорость пройти трассу из восьми фигур и упражнений. Победители получат денежные призы в каждой номинации.
«Проведение конкурсов профессионального мастерства — это важный инструмент повышения престижа профессии водителя, выявления и поддержки лучших, а главное — повышение качества и безопасности перевозок для наших пассажиров. Мы рады, что удается сделать конкурс ежегодным. Водитель — одна из ключевых профессий в отрасли. И в год 100-летия автобусного движения в Перми особенно важно организовать этот праздник как для самих работников, так и для жителей города», — комментирует начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин.
Посетить мероприятие смогут все желающие — вход будет свободным. Департамент транспорта совместно с перевозчиками организует интерактивные площадки для взрослых и детей с участием ретроавтобусов и современного подвижного состава.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.