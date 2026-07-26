В свердловском Дегтярске еще 70 учеников изучили востребованные профессии

Обучение по шести востребованным профессиям в «Учебном комбинате» городского округа Дегтярск Свердловской области завершили 70 школьников. Занятия были организованы в соответствии с задачами федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в городской администрации.
Среди освоенных специальностей — младшая медицинская сестра, медицинский регистратор, тракторист категории С, слесарь по ремонту автомобилей, младший воспитатель, оператор ЭВМ и монтажник радиоэлектронной аппаратуры. Дополнительно ребята изучили программы «3D-моделирование», «Учимся играя» и «Основы рукоделия».
Так, за время учебы по профилю «Автодело» школьники освоили тонкости устройства автомобиля, научились проводить диагностику и выполнять сложный ремонт. А обучение на тракториста включало не только теорию, но и практические занятия на трактодроме.
Отметим, знакомство с рабочими профессиями еще в школьном возрасте дает учащимся реальные прикладные навыки, повышает их конкурентоспособность на рынке труда и формирует осознанный подход к выбору будущей карьеры.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.