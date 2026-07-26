Река стала розовая и рыба всплыла: под Волгоградом произошло эко-ЧП

Река Малая Казанка в городе Котово Волгоградской области окрасилась в неестественно розовый цвет. Местные жители сообщили о дохлых рыбешках у берега. Вода не имеет неприятного запаха, но выглядит как разведенная марганцовка.
Как рассказали горожане, еще вчера все было нормально. Но есть один факт. На протяжении нескольких лет в реку сливались неочищенные канализационные стоки очистных сооружений котовского водоканала. Региональным Росприроднадзором возбуждено административное расследование по статье о нарушении требований к охране водных объектов.
Природоохранное ведомство получило материалы проверки полиции Котово. Прокуратура Котовского района провела собственную проверку и внесла представление в адрес директора водоканала.
Надзорный орган инициировал привлечение руководителя МУП «Котово-Водоканал» к административной ответственности за несоблюдение экологических требований, — пишет v1.ru.
Ранее сообщалось о цветении воды в Волгоградском водохранилище.