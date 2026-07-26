Река стала розовая и рыба всплыла: под Волгоградом произошло эко-ЧП

Как рассказали горожане, еще вчера все было нормально. Но есть один факт. На протяжении нескольких лет в реку сливались неочищенные канализационные стоки очистных сооружений котовского водоканала. Региональным Росприроднадзором возбуждено административное расследование по статье о нарушении требований к охране водных объектов.