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Река стала розовая и рыба всплыла: под Волгоградом произошло эко-ЧП

Странности в водоеме обнаружили в Котово.

Река Малая Казанка в городе Котово Волгоградской области окрасилась в неестественно розовый цвет. Местные жители сообщили о дохлых рыбешках у берега. Вода не имеет неприятного запаха, но выглядит как разведенная марганцовка.

Как рассказали горожане, еще вчера все было нормально. Но есть один факт. На протяжении нескольких лет в реку сливались неочищенные канализационные стоки очистных сооружений котовского водоканала. Региональным Росприроднадзором возбуждено административное расследование по статье о нарушении требований к охране водных объектов.

Природоохранное ведомство получило материалы проверки полиции Котово. Прокуратура Котовского района провела собственную проверку и внесла представление в адрес директора водоканала.

Надзорный орган инициировал привлечение руководителя МУП «Котово-Водоканал» к административной ответственности за несоблюдение экологических требований, — пишет v1.ru.

Ранее сообщалось о цветении воды в Волгоградском водохранилище.