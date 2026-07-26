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В Богородском округе Подмосковья разработали краеведческую игру

Она познакомит школьников с городами на востоке региона, объектами культурного наследия и воинской доблести.

Настольную игру «Мое путешествие по Богородскому краю» создали в Богородском городском округе Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Она призвана повысить интерес к изучению истории родного региона, сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.

Новая игра познакомит школьников с городами на востоке Подмосковья, объектами культурного наследия и воинской доблести. Участники смогут совершить виртуальное путешествие, отвечая на краеведческие вопросы и узнавая новые факты об истории региона. В проект также включены города, исторически связанные с Богородским уездом: Павловский Посад, Электрогорск, Электросталь и Лосино-Петровский.

Отмечается, что для ребят запланировано проведение краеведческих турниров — сначала на уровне школ, затем муниципальный и межмуниципальный этапы. Игры, подготовленные в ходе проекта, станут наградой для победителей и будут переданы в образовательные и досуговые учреждения для организации историко-краеведческих мероприятий.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.