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В Ростове-на-Дону после непогоды зафиксировали повреждения у 30 соцобъектов

В Ростове-на-Дону зафиксировали повреждения у 14 детских садов и 16 школ.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июл — РИА Новости. Повреждения зафиксированы на территории 14 детских садов и 16 школ из-за непогоды в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин.

В субботу в Ростовской области штормовой ветер с грозой и сильными ветрами привели к отключению света и воды в ряде муниципалитетов. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.

«Последствия разгула стихии устраняют и на территориях социальных объектов. Повреждения зафиксированы на территориях 14 детских садов и 16 школ. В четырех учреждениях образования разрушена кровля. В двух учреждениях разбиты окна. Еще в четырех учреждениях пострадало ограждение», — написал мэр в Telegram-канале.

Скрябин добавил, что 27 июля четыре детских сада не примут детей, их перераспределят в другие корпуса. Информацию доведут до родителей.