В Ростове-на-Дону после непогоды зафиксировали повреждения у 30 соцобъектов

В субботу в Ростовской области штормовой ветер с грозой и сильными ветрами привели к отключению света и воды в ряде муниципалитетов. Один человек погиб, 51 обратился за медицинской помощью. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим ЧС.