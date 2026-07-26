Бастрыкин взял под контроль дело о затоплениях в нижегородской многоэтажке

Поводом для вмешательства послужило сообщение в соцсети. Жители пожаловались, что из-за протекающей крыши дома 1970 года постройки их квартиры регулярно затапливаются. Это приводит к замыканиям проводки и порче имущества. Кроме того, жительница дома сломала руку, поскользнувшись на мокром полу.