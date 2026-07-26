Бастрыкин взял под контроль дело о затоплениях в нижегородской многоэтажке

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял под контроль дело о затоплениях в доме на улице Бориса Корнилова в Нижнем Новгороде, сообщили в информационном центре СК.
Поводом для вмешательства послужило сообщение в соцсети. Жители пожаловались, что из-за протекающей крыши дома 1970 года постройки их квартиры регулярно затапливаются. Это приводит к замыканиям проводки и порче имущества. Кроме того, жительница дома сломала руку, поскользнувшись на мокром полу.
Жители обращались в разные инстанции, но это не принесло результата. В итоге нижегородские следователи возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручит отчитаться о расследовании.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу из-за аварийного дома на Бору в Нижегородской области.