Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В волгоградских отелях размещают туристов по цифровому ID

Восемь волгоградских отелей внедряют в работу цифровой ID, заселяя гостей без бумажных документов.

Восемь волгоградских отелей внедряют в работу цифровой ID, заселяя гостей без бумажных документов.

Первыми новую услугу, удобную как самим сотрудникам, так и его гостям, опробовали в гостиницах «Интурист», «Волго-Дон», «Южный», «Старт», Hampton by Hilton Profsoyuznaya, «МИЛОТ», «Космос Волгоград», а также на турбазе «Река&Песок».

— При считывании QR- кода с телефона туриста его персональные данные автоматически подгружаются в систему в зашифрованном виде, что соответствует требованиям закона о защите персональных данных, — прокомментировали в пресс-службе администрации Волгоградской области. — Такой подход позволяет ускорить процесс заселения, а также снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Уже с 1 сентября цифровые ID станут обязательными во всех гостиницах и отелях, располагающих более 50 номерами. Когда система будет окончательно отработана, подобные требования коснутся и объектов меньшей вместимости.

Фото сгенерировано с помощью ИИ.