В волгоградских отелях размещают туристов по цифровому ID

— При считывании QR- кода с телефона туриста его персональные данные автоматически подгружаются в систему в зашифрованном виде, что соответствует требованиям закона о защите персональных данных, — прокомментировали в пресс-службе администрации Волгоградской области. — Такой подход позволяет ускорить процесс заселения, а также снижает риск ошибок, связанных с человеческим фактором.