В Иркутской области отремонтируют участок дороги Нижнеудинск — Порог

Участок автодороги Нижнеудинск — Порог в Иркутской области приведут в нормативное состояние, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы на объекте ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты отремонтируют отрезок длиной в 2,6 км, проходящий через село Мельница в Нижнеудинском районе. На данном этапе специалисты заменили 6 водопропускных труб и установили еще 25 на съездах к домам. Сейчас рабочие восстанавливают асфальтобетонное покрытие.
Параллельно на всем протяжении участка обустраивают пешеходные тротуары, а также заездные карманы на шести остановках общественного транспорта. В дальнейшем там установят новые автобусные павильоны. После этого мастерам останется нанести разметку и установить дорожные знаки. Завершить ремонт и ввести участок в эксплуатацию планируют осенью.
«Село Мельница является пригородом районного центра — города Нижнеудинска. В нем активно развивается жилое строительство, также действует несколько социально значимых учреждений. Это школа, детский сад, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района. Подходы к ним должны быть безопасными для всех участников движения: и водителей, и пешеходов», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.