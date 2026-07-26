В Иркутской области отремонтируют участок дороги Нижнеудинск — Порог

«Село Мельница является пригородом районного центра — города Нижнеудинска. В нем активно развивается жилое строительство, также действует несколько социально значимых учреждений. Это школа, детский сад, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Нижнеудинского района. Подходы к ним должны быть безопасными для всех участников движения: и водителей, и пешеходов», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.