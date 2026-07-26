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Поезда из Петербурга в Москву задержались из-за повреждения контактной сети

Сбой произошел после соприкосновения линии электропередачи сторонней организации с контактной сетью.

Источник: Комсомольская правда

Несколько поездов, следующих из Санкт-Петербурга в Москву, задержались из-за нарушения работы контактной сети на Октябрьской железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

По данным железнодорожников, причиной сбоя 26 июля стало соприкосновение с контактной сетью линии электропередачи сторонней организации. Из-за этого были задержаны пригородные поезда Ленинградского направления в сторону Лихославля в Тверской области. Время опоздания составляет около одного часа.

Кроме того, с задержкой отправились скоростные поезда из Санкт-Петербурга в Москву. Поезд № 739У отправился с опозданием на 12 минут, а поезда № 771А и № 773А — на 54 минуты.

В ОЖД отметили, что специалисты принимают необходимые меры для скорейшего восстановления движения и сокращения времени задержек.

— Октябрьская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства, — сообщили в пресс-службе магистрали.