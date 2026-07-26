Какой сегодня праздник: День работника МФЦ

7 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Именно этот документ заложил правовые основы для создания и работы МФЦ. Его цель — снизить административные барьеры: упростить для людей взаимодействие с разными ведомствами, собрать многие государственные и муниципальные услуги в одном месте (по принципу «одного окна») и тем самым уменьшить бюрократию. Так что праздник — это возможность выразить благодарность тем, кто ежедневно помогает гражданам решать разные вопросы: от оформления документов до получения справок. Чествуют специалистов и в крупных центрах, и в небольших офисах, которые работают даже в малонаселённых пунктах.
День рождения гамбургера отмечают ежегодно 27 июля. Считается, что именно 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг (владелец закусочной Louis«Lunch в Нью‑Хейвене, штат Коннектикут) продал первый гамбургер в его современном виде. По легенде, к нему зашёл спешащий клиент и попросил что‑то быстрое и сытное. У Лессинга на тот момент не было стейков, поэтому он пожарил котлету и положил её между двумя ломтиками хлеба. Блюдо пришлось посетителю по вкусу — так началась история культового сэндвича. В 2000 году Библиотека Конгресса США официально признала Лессинга человеком, который первым приготовил сэндвич с мясной котлетой. Название “гамбургер” отсылает к немецкому городу Гамбург: по одной из версий, оттуда в Америку попал рецепт приготовления рубленой говядины. В США же блюдо обрело привычный формат “котлета в булочке” и стало символом фастфуда.
День крем‑брюле отмечают ежегодно 27 июля. Крем‑брюле (от фр. «обожжённые сливки») — это нежный заварной крем с твёрдой карамельной корочкой сверху. Его обычно подают в небольших порционных формочках — рамекинах. У крем‑брюле запутанная история, и сразу несколько стран претендуют на звание его родины. Француз Франсуа Массиало, повар герцога Орлеанского, упомянул похожий рецепт в своей книге 1691 года. По английской версии, десерт готовили в Кембридже в колледже Святой Троицы и называли Trinity cream. Долгое время французы даже именовали это лакомство «английским кремом». Испанцы считают, что прообразом крем‑брюле стал каталонский крем (crema catalana), который готовили ещё в XVI веке.