Какой сегодня праздник: День работника МФЦ

День рождения гамбургера отмечают ежегодно 27 июля. Считается, что именно 27 июля 1900 года американец Луи Лессинг (владелец закусочной Louis«Lunch в Нью‑Хейвене, штат Коннектикут) продал первый гамбургер в его современном виде. По легенде, к нему зашёл спешащий клиент и попросил что‑то быстрое и сытное. У Лессинга на тот момент не было стейков, поэтому он пожарил котлету и положил её между двумя ломтиками хлеба. Блюдо пришлось посетителю по вкусу — так началась история культового сэндвича. В 2000 году Библиотека Конгресса США официально признала Лессинга человеком, который первым приготовил сэндвич с мясной котлетой. Название “гамбургер” отсылает к немецкому городу Гамбург: по одной из версий, оттуда в Америку попал рецепт приготовления рубленой говядины. В США же блюдо обрело привычный формат “котлета в булочке” и стало символом фастфуда.