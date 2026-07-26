Нижегородец лишился 90 тысяч рублей после просьбы вызвать такси

Житель Нижнего Новгорода потерял 90 тысяч рублей после того, как попросил незнакомого мужчину помочь вызвать такси. Передав ему мобильный телефон, он не подозревал, что случайный помощник воспользуется доступом к банковскому приложению и переведет деньги на свой счет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.