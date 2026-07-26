Спустя четыре дня после открытия на улице Галицкого машина провалилась в асфальт (фото, видео)

Инцидент произошёл около 7:30. Заднее колесо полностью ушло в яму, а кузов машины практически лёг на дорогу. Калининградец позвонил по номеру 112, однако, по его словам, службы «не спешили реагировать оперативно». Последствия мужчина снял на фото и видео.