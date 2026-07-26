Спустя четыре дня после открытия на улице Галицкого машина провалилась в асфальт (фото, видео)

В Калининграде на улице Генерала Галицкого автомобиль провалился в асфальт через четыре дня после открытия дороги. Об этом владелец машины Игорь рассказал «Клопс» в воскресенье, 26 июля.
Инцидент произошёл около 7:30. Заднее колесо полностью ушло в яму, а кузов машины практически лёг на дорогу. Калининградец позвонил по номеру 112, однако, по его словам, службы «не спешили реагировать оперативно». Последствия мужчина снял на фото и видео.
Это абсолютно свежая улица, буквально после капитального ремонта пару недель назад. Прохожие обращают внимание и недоумевают", — сетует Игорь.
Редакция «Клопс» направит официальный запрос в администрацию Калининграда, чтобы выяснить причины провала асфальта и сроки устранения последствий.
За последние годы асфальт на улице Генерала Галицкого проваливался дважды — в 2021-м и 2024-м. Дорогу капитально отремонтировали и 22 июля вновь открыли для движения. Корреспонденты «Клопс» прошлись по обновлённому участку и отметили его плюсы и минусы.