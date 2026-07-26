РНПК может выйти из антитеррористического страхового пула

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), по словам источников «Ъ», собирается покинуть Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) — объединение участников рынка, предназначенное для перестрахования рисков терроризма и диверсий. Госкомпания является крупнейшим участником пула по объему принимаемой ответственности, однако имеет ограниченное влияние при принятии решений. РАТСП подготовил свои предложения, но не отправил их перестраховщику. По словам экспертов, какое бы решение ни было принято, оно ужесточит условия для других участников пула.