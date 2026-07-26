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В Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. В Феодосии из-за перебоев в подаче электроэнергии будет снижено давление на магистральных водоводах. Об этом сообщает региональный филиал предприятия «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые жители и гости города Феодосии, в связи со сложившейся ситуацией в перебоях подачи электроснабжения, а также дефицита водоснабжения Феодосийский филиал ГУП РК “Вода Крыма” с 27.07.2026 г. вынуждена вводить меры по понижению давления на магистральных водоводах», — говорится в сообщении.

В этот период возможно слабое давление либо частичное отсутствие водоснабжения в наивысших точках, уточнили на предприятии.

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