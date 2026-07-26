В Феодосии дефицит воды: из-за перебоев со светом снизят давление на магистральных водоводах

«Уважаемые жители и гости города Феодосии, в связи со сложившейся ситуацией в перебоях подачи электроснабжения, а также дефицита водоснабжения Феодосийский филиал ГУП РК “Вода Крыма” с
В этот период возможно слабое давление либо частичное отсутствие водоснабжения в наивысших точках, уточнили на предприятии.
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Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше