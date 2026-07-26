Тюменский завод подвел первые итоги оптимизации производства каркасов

«Мы завершили первый этап, впереди много работы, но цели ясны. Рады работать в таком дружном коллективе вместе с экспертами РЦК, которые нас координируют. Наша задача — перенять этот опыт, максимально его внедрить и научиться работать по-новому», — отметил генеральный директор предприятия Евгений Нечаев.