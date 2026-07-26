Тюменский завод подвел первые итоги оптимизации производства каркасов

Завод «Орион» в Тюменской области, выпускающий изделия из проволоки и арматуры, провел день информирования по первым итогам участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве инноваций.
Под наставничеством эксперта регионального центра компетенций (РЦК) Вячеслава Хорина команда завершила диагностику пилотного потока — производства арматурных каркасов, занимающего высокую долю в выручке предприятия. В ходе аудита было выявлено более 40 скрытых проблем: от несвоевременной поставки сырья и простоев оборудования до избыточных запасов.
«Мы завершили первый этап, впереди много работы, но цели ясны. Рады работать в таком дружном коллективе вместе с экспертами РЦК, которые нас координируют. Наша задача — перенять этот опыт, максимально его внедрить и научиться работать по-новому», — отметил генеральный директор предприятия Евгений Нечаев.
Команда уже прошла серию тренингов. На примере интерактивных игр по сборке изделий сотрудники на практике освоили основы бережливого производства. С помощью картирования была смоделирована детальная схема потока, запущен производственный анализ, изучены стандартизированная работа и быстрая переналадка (SMED), ускоряющая переход оборудования на новый продукт.
На предприятии проходят обучение два внутренних тренера: директор по производству Анатолий Байков и начальник производства Альберт Абдуллин. В рабочую группу вошли сотрудники бухгалтерии, продаж, логистики, склада и HR-службы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.