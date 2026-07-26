Жители села Савкино Саратовской области обследовались в мобильном комплексе

Специалисты мобильного медицинского комплекса «Флюмам» приняли около 30 человек в селе Савкино Петровского района Саратовской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Работа комплекса отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Обследование на современном цифровом маммографе и флюорографе прошли пациенты местного фельдшерско-акушерского пункта и ближайших населенных пунктов. Аппараты обеспечивают высокоточную диагностику при минимальной лучевой нагрузке.
«Цифровые технологии позволяют оперативно проводить исследования с высокой точностью, что существенно сокращает время до постановки диагноза и повышает эффективность раннего выявления заболеваний», — отметила главный врач Петровской районной больницы Галина Вольф.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.