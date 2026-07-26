В селе Казанцево Красноярского края появится стационар соцобслуживания

Кроме того, в комплексе обустроят пищеблок с обеденным залом, зрительный зал, молельную комнату, библиотеку, парикмахерскую, спортивный зал, творческие мастерские и другие пространства. Там также установят два пассажирских лифта и подъемники для инвалидов, сделают широкие коридоры, устранят перепады высот на путях движения и смонтируют специализированные поручни. На прилегающей территории благоустроят зоны отдыха с беседками и удобными скамейками, оборудуют спортплощадки и стадион.