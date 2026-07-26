В селе Казанцево Красноярского края появится стационар соцобслуживания

Дом социального обслуживания откроют в селе Казанцево Красноярского края при поддержке национального проекта «Семья». Работы планируют завершить до конца 2027 года, сообщили в министерстве социальной политики региона.
Проект предполагает реконструкцию неиспользуемых зданий бывшего филиала Шушенского сельскохозяйственного колледжа. После обновления на базе бывших учебных корпусов и общежития появится стационарное учреждение на 159 мест для людей с инвалидностью.
Специалисты соединят здания надземным теплым переходом. Жилые комнаты будут рассчитаны на двух-трех человек. На каждом этаже оборудуют уютные гостиные, где проживающие смогут общаться и проводить досуг.
Кроме того, в комплексе обустроят пищеблок с обеденным залом, зрительный зал, молельную комнату, библиотеку, парикмахерскую, спортивный зал, творческие мастерские и другие пространства. Там также установят два пассажирских лифта и подъемники для инвалидов, сделают широкие коридоры, устранят перепады высот на путях движения и смонтируют специализированные поручни. На прилегающей территории благоустроят зоны отдыха с беседками и удобными скамейками, оборудуют спортплощадки и стадион.
«В нашем крае уделяется особое внимание созданию условий для комфортного и безопасного проживания в учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов. Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит не только существенно сократить очередь на размещение в домах социального обслуживания, но и создать новые рабочие места», — отметила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.