Более восьми тысяч звонков поступило в «112» в Ростовской области во время урагана

Во время разгула стихии, жители Ростовской области совершили более восьми тысяч звонков в службу «112». Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Из-за резкого скачка нагрузки дозвониться получалось не всегда, так как линия работала на пределе возможностей.
Однако сейчас ситуация нормализовалась. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, служба «112» вернулась в штатный режим.
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