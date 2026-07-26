Московская особая экономическая зона признана самой эффективной в стране

«При поддержке города особая экономическая зона Москвы стала главной промышленной площадкой для высокотехнологичных компаний. Здесь свыше 240 предприятий выпускают стратегически важную продукцию: лекарственные препараты последнего поколения, медицинскую технику, микроэлектронику и фотонику, новые материалы. В 2025 году инвестиции в развитие площадки составили 493 миллиарда рублей. Столичная ОЭЗ также стала единственной особой экономической зоной технико-внедренческого типа, достигшей максимума одновременно в годовом и накопленном показателях», — добавил Максим Ликсутов.