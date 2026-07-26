Московская особая экономическая зона признана самой эффективной в стране

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» заняла первое место в рейтинге Министерства экономического развития РФ среди ОЭЗ технико-внедренческого типа по итогам 2025 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Развитие высокотехнологичных предприятий отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Столичная площадка получила максимальные 100% эффективности как за отчетный год, так и за весь период работы.
«При поддержке города особая экономическая зона Москвы стала главной промышленной площадкой для высокотехнологичных компаний. Здесь свыше 240 предприятий выпускают стратегически важную продукцию: лекарственные препараты последнего поколения, медицинскую технику, микроэлектронику и фотонику, новые материалы. В 2025 году инвестиции в развитие площадки составили 493 миллиарда рублей. Столичная ОЭЗ также стала единственной особой экономической зоной технико-внедренческого типа, достигшей максимума одновременно в годовом и накопленном показателях», — добавил Максим Ликсутов.
Эксперты рейтинга оценивали деятельность резидентов, бюджетную рентабельность, управление, качество планирования и вклад в национальные цели. Итоговая оценка столичной ОЭЗ сформирована максимальными значениями всех этих расчетных компонентов. Всего рассматривалась работа 53 действующих особых экономических зон, из которых 7 относятся к технико-внедренческому типу.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.