Путин ввел уголовную ответственность за нарушения при выдаче сим-карт иностранцам

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 июля, подписал закон, который вводит уголовную ответственность за нарушения правил заключения договоров мобильной связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, в Уголовный кодекс России была добавлена новая статья 274.6. Наказание по ней наступает, если продавец оформил договор без указания IMEI-кода устройства или внес заведомо ложные данные об оборудовании, при условии, что он уже дважды в течение года привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения или имеет судимость.
Санкции по новой статье предусматривают широкий спектр наказаний: штраф от 300 до 500 тысяч рублей обязательные работы на срок до 180 часов, исправительные работы до шести месяцев, ограничение свободы до года, принудительные работы до года, арест до двух месяцев или лишение свободы на срок до года года.
Кроме того, закон ужесточает наказание за нарушение неприкосновенности частной жизни, а также тайны переписки и телефонных переговоров. Максимальное наказание за эти деяния теперь составляет до четырех лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, слудует из документа.
Путин также подписал закон, который обязывает мигрантов содержать себя и членов семьи на иждивении на уровне не ниже прожиточного минимума по региону.