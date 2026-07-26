Путин ввел уголовную ответственность за нарушения при выдаче сим-карт иностранцам

Так, в Уголовный кодекс России была добавлена новая статья 274.6. Наказание по ней наступает, если продавец оформил договор без указания IMEI-кода устройства или внес заведомо ложные данные об оборудовании, при условии, что он уже дважды в течение года привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения или имеет судимость.