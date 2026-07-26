Сенатора Флавиу Болсонару выдвинули в президенты Бразилии

Выдвижение Флавиу Болсонару стало финалом продолжавшегося несколько месяцев торга в правом лагере, где на роль кандидата прочили то бывшую первую леди Мишель Болсонару, то губернатора Сан-Паулу Тарсизиу ди Фрейтаса. В то время как болсонаристы и Либеральная партия консолидировались вокруг Флавиу Болсонару, левый фланг уже выстроился вокруг Лулы да Силвы. Еще в октябре 2025 года президент подтвердил, что пойдет на четвертый срок, заверив: «У меня столько же энергии, сколько было и в 30 лет».