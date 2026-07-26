Почему возникают пожары в лесах Крыма

Крым — это уникальная по своей природе лесная составляющая. Количество видов, разновидностей, форм — огромнейшие. Горят на полуострове, прежде всего, сосновые леса, а сосновые леса в Крыму — это отдельная составляющая лесов России. Все виды крымской сосны строго распределены по высотно-поясным градиентам и занимают определенные экологические ниши. Но, если говорить о большинстве лесных пожаров, то горят прежде всего сосна крымская и сосна пицундская.
Ученый рассказал, что сосновые леса Крыма обладают очень высоким классом пожарной опасности — первый, реже второй класс.
«Расположены они на хорошо прогреваемых склонах, они имеют самые высокие показатели, которые говорят о том, что возгорание произойдет именно здесь. И как только накапливается сумма положительных температур, как только изменяется гидротермический режим, то есть количество осадков сокращается, летом это неудивительная вещь, следует возгорание», — пояснил гость эфира.
Также лесные пожары происходят из-за человеческого фактора, отметил ученый.
«Посещение лесов часто приводит к тому, что где-то что-то бросили, что-то осталось. Происходит процесс самовозгорания, я уже не говорю про зажигалки, про спички, стекла и так далее», — сказал собеседник.
Нельзя не назвать и третью причину, по которой в данный период на полуострове возникают возгорания леса — это атаки беспилотников, добавил спикер.
Из вышеизложенного очевидно, подчеркнул он, что возникает вопрос особой охраны, особого отношения к лесным посадкам на полуострове.
«Процессы возгорания, самовозгорания или процессы, произошедшие в результате катастрофы, они должны быть предотвращены. На сегодняшний день для этого существует, как минимум, две службы. Первая это — МЧС, которая занимается тушением лесных пожаров, вторая — это служба, которая находится внутри предприятий лесохозяйственного профиля. Это разного рода пожарно-химические станции», — сказал гость эфира.
Статистика МЧС.
Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что с начала этого года в Крыму было зарегистрировано 35 лесных пожаров на площади более 27 гектаров. В прошлом году возгораний за такой же период было 27. Рост составляет 18% по сравнению с прошлым годом.
Из произошедших пожаров 23 возгорания охватили 21 гектар и были связаны с падением обломков БПЛА. В прошлом году таких пожаров было 16.
22 пожара произошли на территории лесничеств Минэкологии Республики Крым и 13 пожаров — на землях особо охраняемых природных территорий ФГБУ объединенной дирекции «Заповедный Крым».