Почему возникают пожары в лесах Крыма

Начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий Главного управления МЧС России по республике Крым Дмитрий Боровский рассказал, что с начала этого года в Крыму было зарегистрировано 35 лесных пожаров на площади более 27 гектаров. В прошлом году возгораний за такой же период было 27. Рост составляет 18% по сравнению с прошлым годом.