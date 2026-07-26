Микрорайон Клюквенный Новосибирска станет доступнее благодаря новым дорогам

Также проектом предусмотрено строительство трамвайной линии. Кроме того, прорабатывается организация маршрутов общественного транспорта до остановочной платформы «Клюквенный». В перспективе она обеспечит удобное сообщение с центральной частью Новосибирска не только для жителей нового микрорайона, но и для жителей Пашина.