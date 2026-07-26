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Микрорайон Клюквенный Новосибирска станет доступнее благодаря новым дорогам

Проектом также предусмотрено строительство трамвайной линии.

Источник: Национальные проекты России

Новые дороги и транспортная инфраструктура появятся в микрорайоне Клюквенном Новосибирска в ходе комплексного развития территорий, отвечающего задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

Вопросы обеспечения транспортной доступности обсудили на совместном совещании с представителями агентства развития жилищного строительства, мэрии города и администрации Новосибирского района.

«Проект “Клюквенный” предполагает комплексное развитие территории, поэтому обеспечение транспортной доступности является одной из ключевых задач. Уже работает железнодорожная платформа, и сейчас совместно с коллегами реализовываются решения, которые обеспечат удобный доступ к ней: от строительства дорог до маршрутной сети», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Тюрин.

Так, планируется продление улицы Богдана Хмельницкого с выходом на Северный обход Новосибирска без выезда на улицу Тайгинскую. Это позволит распределить транспортные потоки и повысить доступность нового жилого района.

Также проектом предусмотрено строительство трамвайной линии. Кроме того, прорабатывается организация маршрутов общественного транспорта до остановочной платформы «Клюквенный». В перспективе она обеспечит удобное сообщение с центральной частью Новосибирска не только для жителей нового микрорайона, но и для жителей Пашина.

Отметим, микрорайон Клюквенный расположен между микрорайонами Снегири и Пашино на территории Калининского района города. Его площадь составляет более 205 гектаров. Проект предусматривает строительство более 1 млн кв. м жилья, а также объектов социальной инфраструктуры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.